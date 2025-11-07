Silêncio de Bolsonaro paralisa articulações do “plano Tarcísio”

247 - A falta de um posicionamento claro de Jair Bolsonaro sobre a corrida presidencial de 2026 tem gerado desconforto entre aliados de Tarcísio de Freitas e dificultado o avanço das articulações políticas no campo da direita. O governador paulista, apontado por muitos como herdeiro natural do bolsonarismo, enfrenta obstáculos para planejar seus próximos passos sem o aval do ex-presidente.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil . A ausência de um “sinal verde” de Bolsonaro, que está prester a ser preso em regime fechado, tem causado apreensão entre aliados de Tarcísio e travado o andamento de conversas estratégicas sobre a sucessão presidencial.

Tarcísio entre a gestão e a política

Enquanto Bolsonaro mantém o silêncio, Tarcísio tenta manter o foco em sua gestão estadual, evitando se projetar abertamente como pré-candidato ao Planalto. Apesar disso, dentro do grupo bolsonarista, ele é visto como o nome mais viável para liderar a direita nas próximas eleições. O impasse, no entanto, afeta também a sucessão paulista, já que sem uma definição sobre a candidatura presidencial, não há clareza sobre quem poderia disputar o governo de São Paulo em seu lugar.

Incerteza enfraquece planejamento da direita

A indefinição gera receio entre aliados de que a falta de consenso prejudique a competitividade da direita em 2026. Caso o impasse se estenda até o início do período eleitoral, Tarcísio pode ter dificuldades em responder às expectativas de seu eleitorado e em consolidar alianças nacionais.

Além disso, a indefinição de Bolsonaro abre espaço para especulações sobre a possibilidade de que um membro de sua família assuma a dianteira da disputa presidencial. Essa hipótese aumenta a tensão no grupo político e mantém em suspenso qualquer decisão concreta sobre o futuro da direita.