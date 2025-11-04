Tarcísio monta equipe de campanha para 2026

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), começou a estruturar o grupo que vai coordenar sua campanha eleitoral de 2026. Embora seus aliados mantenham o discurso público de que o foco imediato é a reeleição no estado, o movimento nos bastidores indica que o governador prepara terreno para voos mais altos.

Segundo Daniela Lima, do UOL, Tarcísio tem se reunido com profissionais experientes em campanhas presidenciais e com dirigentes de partidos do Centrão e da direita. Entre os nomes cotados está o publicitário Pablo Nobel, que integrou as equipes de marketing de Aécio Neves, em 2014, e Geraldo Alckmin, em 2018. De acordo com interlocutores próximos, Nobel já negocia contrato com o Republicanos, partido de Tarcísio, e deve comandar a produção de materiais audiovisuais da futura campanha.

“Eleição presidencial não é algo que se busca. É preciso ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Dito isso, o que a gente quer é estar preparado para tudo”, afirmou um aliado do governador, em referência à movimentação para 2026.

Além do publicitário, Tarcísio também discute a contratação de um estrategista político que já estaria municiando sua equipe com dados e diagnósticos sobre o cenário nacional. O governador tem realizado reuniões semanais para tratar de comunicação e estratégias eleitorais.

Paralelamente, o paulista intensificou o diálogo com lideranças do Centrão e da direita. Fontes próximas afirmam que ele conversa com presidentes de partidos ao menos uma vez por semana e busca reaproximar governadores de seu campo político. O objetivo é reduzir os atritos gerados pela atuação de integrantes da família Bolsonaro, especialmente os filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro.

Há expectativa de que esse grupo apresente, de forma unificada, um pedido ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para colocar em votação o projeto que equipara facções criminosas a organizações terroristas — uma bandeira defendida por setores conservadores.

Embora ainda evite movimentos públicos mais incisivos rumo ao Planalto, aliados afirmam que uma candidatura presidencial de Tarcísio dependerá de um gesto explícito de apoio de Jair Bolsonaro (PL), seu principal padrinho político. Enquanto isso não ocorre, o governador mantém o foco na organização interna e na consolidação de sua imagem como líder viável da direita.

Dentro desse campo, partidos como o PP já realizam pesquisas de intenção de voto para medir a força dos nomes do espectro conservador. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é considerado inviável devido à alta rejeição acumulada durante sua temporada nos Estados Unidos. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve disputar uma cadeira no Senado, onde sua vitória é tratada como praticamente garantida.

Entre os governadores alinhados à direita, Tarcísio desponta como o nome mais competitivo, reunindo apoio crescente e estrutura política consolidada em São Paulo — um ativo estratégico para 2026.