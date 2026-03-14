Sindicato de advogados repudia vazamento de conversa entre Vorcaro e Walfrido Warde

247 - O Sindicato dos Advogados e Advogadas de São Paulo (SASP) divulgou uma nota pública de repúdio após o vazamento de mensagens privadas entre o advogado Walfrido Warde e seu cliente, o banqueiro Daniel Vorcaro. A entidade afirma que a divulgação de comunicações protegidas por sigilo profissional representa uma grave violação das garantias fundamentais da advocacia.

Em comunicado, o SASP destacou que a advocacia é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e que a confidencialidade entre advogado e cliente constitui um princípio essencial para o funcionamento da Justiça. A entidade ressaltou que o episódio envolve a exposição indevida de informações sigilosas relacionadas à investigação.

Entidade denuncia violação de prerrogativas da advocacia

Segundo o sindicato, a relação de sigilo entre defensor e cliente é uma regra fundamental da profissão e protege não apenas os advogados, mas também a própria sociedade. A divulgação de conversas privadas entre Walfrido Warde e Daniel Vorcaro, afirma a entidade, configura um ato considerado grave e inaceitável.

Na nota, o SASP afirma que o vazamento de informações confidenciais pode comprometer investigações e o próprio funcionamento da Justiça. O sindicato também alerta que a exposição pública desse tipo de conteúdo fere a privacidade e a honra das pessoas envolvidas.

Para a entidade, o episódio ainda ameaça o exercício pleno da advocacia ao violar prerrogativas profissionais e ao criar estigmas sobre o papel dos advogados na defesa de seus clientes.

Sindicato pede investigação e punição dos responsáveis

O SASP cobra que as autoridades apurem a origem do vazamento e responsabilizem os envolvidos. Segundo o sindicato, é essencial garantir a integridade dos processos judiciais e assegurar que a Justiça seja conduzida de maneira imparcial e transparente.

A entidade também advertiu para o risco de repetição de práticas que, segundo o comunicado, trouxeram prejuízos institucionais ao país. No texto, o sindicato afirma que o Brasil “não pode cair na tentação de uma nova Lava Jato que tantos prejuízos trouxe ao país e às instituições”.

Solidariedade ao advogado Walfrido Warde

Ao final da manifestação, o sindicato expressa solidariedade ao advogado Walfrido Warde diante da divulgação das mensagens. A entidade declarou apoio ao profissional e reafirmou a defesa das prerrogativas da advocacia e da honra de seus integrantes.