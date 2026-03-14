"Lula está lidando bem com a crise do STF ao se distanciar do caso", diz Rui Costa Pimenta

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está adotando a estratégia correta ao se distanciar do escândalo envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco Master, mas alertou que o desgaste político acumulado pela proximidade entre o governo e o Judiciário pode dificultar a dissociação completa entre os dois. A avaliação foi feita em entrevista à TV 247 nesta sexta-feira (13), durante debate sobre o impacto político da crise institucional no cenário eleitoral brasileiro.

Segundo Rui Costa Pimenta, o governo Lula tem adotado a postura adequada ao defender que as denúncias sejam investigadas e evitar uma defesa automática do Supremo. “Eu acho que ele está lidando da melhor maneira possível. Eu vi as declarações inclusive do Edinho tomando distância do escândalo, propondo que o escândalo seja investigado”, afirmou.

Apesar disso, ele ponderou que o problema pode ir além da simples gestão da crise. Para o dirigente do PCO, o histórico recente de apoio político ao STF por parte do governo e do PT cria dificuldades para separar as duas esferas diante da opinião pública.

“Não sei se, nessa altura dos acontecimentos, isso é só um problema de administração da crise, porque é difícil dissociar o governo Lula do STF”, disse.

Associação política pode gerar desgaste

Na análise de Rui Costa Pimenta, durante os últimos anos o governo e setores do PT defenderam o Supremo como uma instituição central para a defesa da democracia, o que agora torna mais difícil evitar que o desgaste do Judiciário respingue também no governo.

“Nós temos três anos em que o governo Lula apoiou o STF em tudo que o STF fez. O PT elogiava o STF como grande baluarte da democracia”, afirmou.

Ele acrescentou que decisões controversas do tribunal também contribuíram para o desgaste institucional, citando, por exemplo, críticas à condução de processos relacionados aos atos de 8 de janeiro.

Segundo ele, esse conjunto de fatores dificulta que o governo consiga se desvincular completamente da crise.

“Mesmo com toda a negativa do governo, vai ser difícil dissociar o governo Lula do STF”, avaliou.

Escândalo do Banco Master amplia crise

Durante a entrevista, Rui Costa Pimenta também comentou o impacto político do escândalo envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, cuja prisão foi mantida pelo Supremo.

Para ele, o caso tende a crescer e atingir setores cada vez mais amplos da política e das instituições brasileiras.

“O caso Vorcaro vai se ampliando como uma mancha de óleo. Ele não para de crescer”, afirmou.

Na avaliação do dirigente do PCO, uma eventual delação premiada poderia ampliar ainda mais o escândalo e provocar uma crise institucional de grandes proporções.

“Se houver delação premiada, isso pode levar o escândalo a proporções inauditas. É um grande escândalo nacional que compromete as instituições”, disse.

Impacto eleitoral preocupa governo

O debate também abordou o impacto eleitoral da crise institucional. Pesquisas recentes indicam aumento da rejeição ao Judiciário e um cenário mais equilibrado nas projeções eleitorais para 2026.

Segundo Rui Costa Pimenta, a deterioração da imagem das instituições pode favorecer forças políticas de oposição que se apresentam como antissistema.

Ele citou o crescimento da direita em diversos países e afirmou que esse fenômeno também se reflete no Brasil.

“O problema é que o PT aparece como um partido do sistema, enquanto a direita tenta ocupar o espaço de crítica ao sistema político”, afirmou.

Na avaliação dele, esse cenário exige uma redefinição estratégica do campo progressista caso queira enfrentar o avanço da direita.

PT precisaria adotar posição mais combativa

Para Rui Costa Pimenta, uma das alternativas para o campo progressista seria assumir uma postura mais combativa em relação à agenda econômica e social.

Ele defendeu que o PT deveria se apresentar com propostas mais claramente voltadas à ampliação de direitos sociais e trabalhistas.

“Se o PT quiser ganhar a eleição, ele precisa aparecer como um partido mais à esquerda e antissistema”, afirmou.

Entre os pontos mencionados por ele estão a rejeição a reformas trabalhistas e previdenciárias e a defesa de políticas voltadas à ampliação dos direitos dos trabalhadores.

“Ele teria que confrontar diretamente esse programa liberal que está sendo apresentado pela direita”, disse.

Polarização política deve se intensificar

Ao final da entrevista, Rui Costa Pimenta avaliou que o ambiente político brasileiro tende a permanecer marcado por forte polarização nos próximos anos.

Segundo ele, a crise de confiança nas instituições e os escândalos políticos recorrentes alimentam a disputa entre forças políticas que tentam se apresentar como alternativas ao sistema.

“A democracia e as instituições estão muito desgastadas. Isso abre espaço para esse tipo de disputa política”, afirmou.

Apesar das dificuldades, ele reiterou que a postura atual do governo Lula diante da crise do STF é, neste momento, a mais prudente.

“O governo fez o certo ao se distanciar e defender a investigação. Defender o STF neste momento seria um verdadeiro suicídio político”, concluiu.