“Lula tem que tomar distância do STF e não pode defender Alexandre de Moraes”, diz Rui Costa Pimenta

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou em entrevista à TV 247 que o governo do presidente Lula deve manter distância da crise envolvendo o STF e o caso Banco Master. Segundo ele, o Palácio do Planalto não deve assumir a defesa de ministros que estejam sob suspeita em meio ao avanço das investigações. Durante a conversa, Rui avaliou que o escândalo ainda está em fase inicial e tende a crescer. “Está se confirmando o que a gente já discutiu aqui, de que esse escândalo vai se expandir”, afirmou.

Na avaliação do dirigente do PCO, o caso pode atingir setores importantes do sistema político brasileiro. “Esse escândalo aqui vai se ramificando de uma maneira que pode levar uma boa parte do pessoal político do país para o abismo”, declarou.

Para Rui, a crise não envolve apenas episódios isolados, mas revela disputas profundas dentro do sistema financeiro e da elite política.

Crise no STF

Ao comentar a situação do Supremo Tribunal Federal, Rui disse acreditar que o desgaste institucional é profundo.

“É a situação do Toffoli, do Alexandre Moraes e do STF. É definitiva, na minha opinião, não vai ter volta atrás”, afirmou.

Segundo ele, o protagonismo político assumido pelo STF nos últimos anos aumentou a exposição da Corte e também ampliou o impacto de eventuais escândalos.

Rui comparou a situação atual com o caso do ex-juiz Sérgio Moro, que, segundo ele, foi alçado a uma posição central no sistema político e posteriormente perdeu espaço quando deixou de ser útil a determinados setores de poder.

Lula deve manter distância

Questionado sobre o impacto da crise na candidatura do presidente Lula à reeleição, Rui defendeu uma posição clara de distanciamento por parte do governo.

“O governo teria que tomar medidas bastante incisivas para se separar desse escândalo do Banco Master”, afirmou.

Em seguida, foi direto ao comentar a relação com o STF: “Não pode defender membros do aparato do Estado que podem e, segundo as evidências estão mostrando, estão envolvidos em negócios escusos”.

Segundo ele, a melhor postura política seria deixar que as investigações avancem sem interferência.

“Tem que tomar distância, falar: ‘Não tenho nada com isso. Apure-se, doa quem doer’”, declarou.

Silêncio não resolve a crise

Rui também criticou a ideia de que evitar o debate público sobre o escândalo ajudaria a proteger o governo Lula.

“É melhor assumir uma posição política correta”, afirmou.

Na avaliação dele, tentar esconder ou minimizar o problema pode produzir efeito contrário e ampliar o desgaste político.

Ele acrescentou que o STF se transformou em um poder extremamente central na política brasileira e, por isso, qualquer crise envolvendo a Corte terá impacto proporcional.

“Quanto maior a subida, maior a queda”, disse.

O peso das denúncias na política

Durante a entrevista, Rui também comentou as notícias sobre movimentações financeiras atribuídas a Fábio Luís Lula da Silva.

Ele afirmou não ter elementos para fazer acusações, mas destacou o impacto político da forma como esse tipo de informação é divulgado pela imprensa.

“A notícia em si é um desastre”, afirmou.

Segundo Rui, mesmo quando há explicações legítimas, a denúncia costuma ter mais força no debate público do que qualquer tentativa de esclarecimento.

“A explicação é muito mais fraca do que a denúncia”, declarou.

Eleição difícil para Lula

Ao final da entrevista, Rui afirmou que o cenário eleitoral para o presidente Lula tende a ser mais complexo do que muitos imaginam.

“A mais difícil depois que ele foi presidente”, disse, ao se referir à disputa de 2026.

Segundo ele, apesar dos resultados econômicos positivos em algumas áreas, a combinação de crise institucional, desgaste político e ofensiva midiática cria um ambiente eleitoral mais difícil.

Para Rui Costa Pimenta, diante desse cenário, o governo deve evitar se associar a crises institucionais e concentrar esforços na defesa de sua própria agenda política.