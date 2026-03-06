Colunista do Estado de S. Paulo cobra afastamento de Moraes e Toffoli

247 - A jornalista Raquel Landim afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deveriam prestar explicações públicas ou se afastar da Corte diante das suspeitas relacionadas ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro.

A avaliação foi publicada em coluna no jornal O Estado de S. Paulo. No texto, a autora afirma que o caso é o primeiro grande escândalo recente a atingir diretamente integrantes do STF, a partir de informações obtidas em investigações da Polícia Federal e revelações jornalísticas.

Segundo a coluna, as suspeitas envolvem conexões entre Vorcaro e os dois ministros, incluindo possíveis contratos milionários e uma suposta tentativa de ajuda para evitar a prisão do banqueiro. O artigo ressalta que as acusações ainda precisam ser comprovadas.

No caso de Dias Toffoli, a Polícia Federal encaminhou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, informações coletadas durante as investigações. Fachin decidiu retirar Toffoli da relatoria de processos ligados ao caso do Banco Master.

Em relação a Alexandre de Moraes, novas evidências continuam surgindo. De acordo com a coluna, o material deverá ser analisado pelo ministro André Mendonça, responsável pela relatoria do caso no Supremo.

O texto também destaca que investigações envolvendo ministros do STF dependem de autorização do próprio tribunal, o que torna o processo institucionalmente mais complexo.

Ao final da coluna, Landim afirma que os ministros deveriam apresentar esclarecimentos detalhados à sociedade ou considerar o afastamento do cargo para preservar a credibilidade da Corte enquanto os fatos são apurados.