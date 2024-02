Sob gestão de Pochmann, IBGE pretende criar programa de TV, realizar lives e lançar robô de inteligência artificial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Sob a gestão de Marcio Pochmann, o plano de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2024 prevê ações como a criação de um programa televisivo em parceria com a TV Brasil, a realização de lives e o lançamento de um robô de inteligência artificial.

A atração televisiva seria semanal, mostrando "o que é produzido, debatido e o que está em produção pelo Brasil e no mundo". A ideia é reunir técnicos, autoridades e outros representantes da sociedade.

continua após o anúncio

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o documento de 94 páginas foi apresentado por Pochmann à ministra Simone Tebet. A peça foi construída a partir de diálogos com servidores da casa, segundo a gestão do economista Márcio Pochmann, que assumiu a presidência da instituição em meio a contestações em agosto de 2023.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: