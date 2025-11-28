TV 247 logo
      STF autoriza Heleno e Nogueira a receberem visitas na prisão

      Eles estão presos no Comando Militar do Planalto, em Brasília

      A Justiça, escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, feita em 1961 pelo artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

      André Richter - Repórter da Agência Brasil - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (27) os generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira a receberem visitas de familiares na prisão. Condenados na ação penal da trama golpista, eles estão presos no Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

      Conforme a decisão, Heleno poderá receber as visitas da esposa, da filha, do genro e do general Fernando Azevedo e Silva, amigo da família.

      Nogueira receberá a visita da esposa, filhos, netos e genros. As visitas deverão seguir as regras do CMP.

      Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão.

      Paulo Sergio Nogueira ocupou o cargo de ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro e foi apenado a 19 anos de prisão.

      Confira as penas e o local de prisão dos condenados na ação do golpe:

      - Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;
      Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

      - Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;
      Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

      - Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;
      Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha,  em Brasília.

      - Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;
      Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

      - Augusto Heleno - general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;
      Local de prisão:  Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

      - Paulo Sérgio Nogueira - general e ex-ministro da Defesa: 19 anos;
      Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília. 

