      Condenados na trama golpista têm prisão mantida após audiência de custódia

      Entre os que participaram das audiências estão Jair Bolsonaro, e os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira

      Jair Bolsonaro (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - Seis réus presos no âmbito da investigação sobre a trama golpista passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (26) nas unidades prisionais onde estão detidos. Todos tiveram as prisões mantidas após o procedimento. 

      Entre os que participaram das audiências estão Jair Bolsonaro, os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, o general Walter Braga Netto, e o ex-ministro Anderson Torres.

      Outro condenado pela trama golpista, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) é considerado foragido após viajar para os Estados Unidos e ser incluído pelo ministro Alexandre de Moraes no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. O parlamentar é ex-diretor da Abin - Agência Brasileira de Inteligência. 

      O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. A medida foi resultado de seu acordo de delação premiada.

      – Almir Garnier ex-comandante da Marinha: 24 anos

      • Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

      – Anderson Torres ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal: 24 anos

      • Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

      – Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos

      • Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

      – Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses

      •  Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

      – Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa: 19 anos

      • Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

      – Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022: 26 anos

      •  Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

