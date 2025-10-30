Tarifaço: 55% acreditam que EUA vão rever tarifas após reunião Lula-Trump

247 - A maioria dos brasileiros acredita que os Estados Unidos poderão rever as tarifas impostas aos produtos nacionais após o recente encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada pela CNN Brasil nesta quinta-feira (30), 55% dos entrevistados afirmaram acreditar em uma revisão das medidas tarifárias adotadas por Washington. Por outro lado, 41% consideram que os norte-americanos manterão as sanções comerciais.

As tarifas foram implementadas em agosto, quando o governo dos Estados Unidos anunciou a aplicação de um imposto de 50% sobre produtos brasileiros. A decisão foi vista como uma retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, além de críticas à atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em processos que envolvem empresas norte-americanas.

De acordo com o levantamento, a pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O encontro entre Lula e Trump, marcado por discussões sobre comércio, meio ambiente e segurança global, reacendeu expectativas de reaproximação econômica entre os dois países. Analistas veem na reunião um possível ponto de inflexão nas relações bilaterais, especialmente diante do impacto que as tarifas têm gerado sobre exportações brasileiras de aço, soja e carne.