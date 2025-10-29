Lula reúne ministros para tratar da crise de segurança no Rio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para esta quarta-feira (29) uma reunião com ministros em Brasília para discutir a crise de segurança pública no Rio de Janeiro. A decisão ocorre após uma megaoperação policial em duas favelas da capital fluminense, que teve como alvo o Comando Vermelho e reacendeu o debate sobre o avanço da violência no estado. As informações são da agência ANSA.

Lula desembarcou em Brasília na noite de terça-feira (28), depois de viagem oficial à Malásia, onde se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Palácio do Planalto, o petista deve se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com ministros como Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais.

Reunião emergencial antes do encontro com Lula

Na véspera, Geraldo Alckmin liderou uma reunião de emergência para avaliar o cenário de insegurança no estado. O encontro contou com a presença de Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), além de representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Após a reunião, o Palácio do Planalto informou que Rui Costa “entrou em contato com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e comunicou a disponibilidade de vagas em presídios federais para receber presos de facções criminosas que atualmente cumprem pena em unidades do sistema prisional fluminense, com o objetivo de transferi-los para estabelecimentos de segurança máxima”.

Governo descarta envio de tropas federais ao Rio

Mais cedo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afastou a possibilidade imediata de decretar uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o que permitiria o envio de tropas federais. Segundo ele, o governo federal mantém o diálogo com as autoridades estaduais e monitora de perto o agravamento da situação.