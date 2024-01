TCU diz que analisa isenção de impostos sobre salários de pastores

Apoie o 247

247 - Após a Receita Federal revogar uma decisão do governo Jair Bolsonaro que havia instituído a isenção tributária sobre os salários de pastores evangélicos, o Tribunal de Contas da União (TCU) disse que o benefício é objeto de análise da Corte.

"Em relação à informação de que a Receita Federal do Brasil teria suspendido, por determinação proposta pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), a eficácia do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 1, de 29 de julho de 2022, o Tribunal de Contas da União esclarece que o assunto é objeto de análise no processo TC 018.933/2022-0, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz, ainda sem decisão do TCU", diz o tribunal, em nota.

"O TCU se manifesta apenas por meio de seus acórdãos ou por decisões monocráticas dos seus ministros", complementa a corte.

A concessão da isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica, uma vez que não passou pela avaliação da subsecretaria de tributação da Receita Federal. O fim da isenção provocou a revolta de bolsonaristas. (Com informações do Valor Econômico).

