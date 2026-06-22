Teresa Leitão é cotada para substituir Jaques Wagner na liderança do governo

247 - A senadora Teresa Leitão (PT-PE) desponta como uma das principais opções para assumir a liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal, diante da possibilidade de Jaques Wagner (PT-BA) deixar a função nos próximos dias. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Integrantes do PT avaliam que Teresa reúne características consideradas estratégicas para o cargo. Além de manter alinhamento político com Lula, a parlamentar possui boa interlocução com integrantes do governo e não estará envolvida na disputa eleitoral de outubro, já que seu mandato no Senado se estende por mais quatro anos.

Nos bastidores do PT, Teresa Leitão é descrita como uma liderança de perfil conciliador e com forte relação de confiança junto ao Palácio do Planalto. Professora de formação e ex-dirigente sindical, ela chegou ao Senado em 2023 com o apoio de Lula e construiu sua trajetória política em Pernambuco.

Dirigentes petistas avaliam que a senadora apresenta uma vantagem em relação a outros nomes cogitados para a função por não enfrentar desgastes recentes na relação com o governo federal. A avaliação interna é que, ao contrário de Jaques Wagner, que passou por momentos de desgaste político nos últimos meses, Teresa mantém uma interlocução estável e sem ruídos com o Executivo.

A proximidade entre a parlamentar e o presidente também é atribuída à sua atuação histórica no movimento sindical pernambucano. Além disso, Teresa participou da equipe de transição governamental após a eleição de 2022 e é considerada uma das vozes mais alinhadas à defesa das pautas do governo no Senado.

Outro fator apontado como decisivo é sua disponibilidade para se dedicar integralmente à articulação política no Congresso Nacional. Como não disputará eleições neste ano, ela teria mais condições de concentrar esforços na construção de consensos e na condução da agenda legislativa de interesse do Planalto.

Até recentemente, o nome mais citado para a liderança era o do senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação. No entanto, interlocutores do governo entendem que ele deverá dedicar atenção especial ao cenário político do Ceará, estado considerado estratégico para o projeto político de Lula.

Aliados do presidente também destacam o simbolismo de uma eventual escolha de Teresa Leitão. Caso seja confirmada na função, ela se tornará a primeira mulher a exercer a liderança do governo Lula no Senado, movimento que reforçaria o discurso de ampliação da participação feminina em espaços de poder e decisão política.