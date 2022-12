Terrorista bolsonarista preso em Brasília recebeu R$ 33,2 mil via Pix para comprar armas e munições

Apoie o 247

247 - O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso após tentar praticar um atentado a bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, recebeu R$ 33,2 mil através de transferência por meio de PIX para comprar armas e munições que seriam distribuídas aos bolsonaristas radicais e militantes da extrema direita acampados em frente ao Quartel-General (QG) do Exército, em Brasília. Ao todo, o terrorista gastou cerca de R$ 170 mil na compra do arsenal encontrado com ele pela polícia.

Segundo o site O Antagonista, George teria utilizado o dinheiro para adquirir “dois revólveres Taurus calibre 357, modelos 627 e 692; 2 pistolas calibre 9mm; 1 rifle CBC calibre 22 e 1 carabina Rossi calibre 357, totalizando R$ 74,5 mil. Nas anotações encontradas pela Polícia Civil do DF, há uma prestação de contas que apontam o valor recebido via Pix, e um saldo a pagar de R$ 41,3 mil”.

Ainda conforme a reportagem, as anotações manuscritas do bolsonarista também apontam a aquisição de de um revólver .357 no valor de R$ 7,8 mil junto ao nome “Castanheira”.

As armas e munições teriam sido compradas de forma parcelada. Um recibo encontrado pela polícia, atesta que George “esteve numa loja de armas no SIA, em Brasília, no dia 23 de dezembro, às 16h13, um dia antes da tentativa de explosão, onde gastou R$ 4,3 mil, parcelado em duas vezes no cartão de crédito.O comprovante não especifica o que foi comprado”.

