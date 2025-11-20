The Guardian diz que Bolsonaro “finalmente parece estar a caminho da cadeia”

247 - O jornal britânico The Guardian afirmou, nesta quinta-feira (20), que o ex-presidente Jair Bolsonaro está próximo de ser preso e que “lutou contra a lei e a lei venceu”. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar enquanto aguarda o fim dos recursos no processo que o responsabilizou por crimes relacionados à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo o The Guardian, o ex-presidente “finalmente parece estar a caminho da cadeia”, em meio a avaliações de que poderá ser enviado a uma unidade de segurança máxima. A publicação destacou que Bolsonaro, condenado por organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, pode ter sua prisão domiciliar convertida nos próximos dias.

A reportagem relatou que aliados do ex-presidente intensificaram visitas ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, temendo que o STF determine sua transferência para a unidade. Entre eles está o senador Izalci Lucas (PL-DF), que tentou sensibilizar autoridades argumentando que os problemas de saúde do ex-presidente deveriam ser considerados. Lucas afirmou que “os graves problemas intestinais de Bolsonaro – resultado de um ataque com faca quase fatal durante a campanha presidencial de 2018 – tornariam perigoso manter o ex-presidente lá”, citando ainda a superlotação e a qualidade da alimentação no presídio.

O Guardian relatou a reação de parte da direita brasileira, mencionando artigo publicado por Fábio Wajngarten na Folha de S.Paulo, no qual o ex-ministro disse que a prisão de Bolsonaro “é uma injustiça que corrói o coração de milhões de brasileiros”. O jornal britânico, porém, ponderou que o sentimento contrário também é significativo: “sua provável prisão também aqueceu os corações de milhões de pessoas que acreditam que ele deveria ser encarcerado por conspirar para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assuma o poder – e até mesmo por conspirar para assassiná-lo”.

A matéria também ouviu o deputado federal Reimont Otoni (PT), que criticou a reação dos bolsonaristas à possibilidade de prisão do ex-presidente. O parlamentar afirmou ter ficado “impressionado com a forma como os aliados de Bolsonaro, que passaram anos celebrando o tratamento severo dado aos presos, finalmente se conscientizaram de seus direitos”.

Apesar do clamor dos aliados, o jornal sugere que Bolsonaro dificilmente será enviado à ala comum do Complexo da Papuda. Seu destino mais provável seria uma unidade separada, conhecida como “Papudinha”, destinada a policiais e presos considerados “especiais”. O local possui instalações mais confortáveis do que a penitenciária principal, mas, como lembrou o Guardian, ainda está distante do padrão de conforto que Bolsonaro teve como presidente da República, quando residiu no Palácio da Alvorada.

A execução definitiva da pena depende agora da análise final dos recursos pendentes no STF, mas a imprensa internacional já trata a prisão do ex-presidente como questão de tempo.