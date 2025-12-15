TJ do Rio torna ré deputada Lucinha por elo com milícia

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, segunda-feira (15), tornar ré a deputada estadual Lucinha (PSD) por suspeita de envolvimento com uma organização miliciana que atuava na Zona Oeste da capital fluminense. A decisão foi tomada pelo órgão especial da Corte, por 13 votos a 8, a partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

A acusação foi oferecida em junho de 2024 e inclui, além da parlamentar, sua ex-assessora Ariane Afonso Lima. Ambas são apontadas como integrantes da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, preso no fim de 2023.

De acordo com as investigações, Lucinha faria parte do chamado “núcleo político” da organização criminosa. Esse núcleo teria atuado para utilizar influência institucional com o objetivo de proteger integrantes da milícia e dificultar ações de repressão por parte do Estado.

“Ao longo de múltiplos episódios, constata-se a clara interferência das denunciadas na esfera política, junto a autoridades policiais e políticas”, afirma um trecho da denúncia apresentada ao Tribunal. O Ministério Público sustenta que as ações buscavam favorecer os interesses da organização criminosa, blindá-la de operações policiais e assegurar a impunidade de seus membros.

A denúncia é assinada pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, com apoio da Assessoria de Atribuição Originária Criminal do MPRJ. O documento detalha episódios nos quais, segundo a acusação, houve tentativa de interferência em ações estatais de combate à atuação da milícia na Zona Oeste do Rio.

O processo avançou após a apresentação, em sexta-feira (11), de relatório favorável ao recebimento da denúncia pela desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo. Com a decisão do órgão especial nesta segunda-feira (15), Lucinha passa oficialmente à condição de ré e responderá a processo criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.o.