Toffoli ordena acareação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que seja realizada, na próxima terça-feira, 30 de dezembro, uma acareação entre o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos. As informações foram inicialmente divulgadas pelo Estado de S.Paulo.

A decisão ocorre no âmbito das investigações sobre a tentativa de venda do Banco Master ao BRB e sobre as fraudes que levaram à liquidação da instituição financeira, decretada pelo Banco Central. De acordo com o jornal, Toffoli tomou a iniciativa de ordenar o confronto de versões mesmo sem provocação prévia da Polícia Federal.

Ailton de Aquino era favorável à operação que permitiria ao BRB adquirir parte das ações do Master. A proposta foi apresentada pelo banco público no fim de março, mas acabou vetada pela cúpula do Banco Central antes da decisão final de liquidar o Master por irregularidades.

Na semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou estar “à disposição” do STF para prestar esclarecimentos sobre o processo que levou à liquidação. Ele ressaltou que todo o trâmite interno do BC foi documentado e que esse material será enviado ao Supremo. Galípolo também se colocou disponível para comparecer pessoalmente a uma oitiva, caso seja convocado.

Até o momento, Toffoli já havia determinado depoimentos de investigados e dirigentes da autarquia, mas esta é a primeira acareação entre envolvidos diretamente no episódio. A medida ocorre em meio ao grau máximo de sigilo imposto pelo ministro aos autos da investigação criminal que apura tanto as fraudes do Master quanto as negociações envolvendo BRB e a empresa Fictor.

O objetivo do confronto de versões é esclarecer divergências entre declarações prestadas anteriormente, aprofundar a apuração dos fatos e avançar sobre eventuais responsabilidades no processo de análise, tentativa de compra e posterior liquidação do Banco Master.