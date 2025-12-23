TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Ministros do STF defendem “freio de arrumação” após polêmicas no caso Master

      Casos envolvendo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes levantam dúvidas sobre a conduta dos magistrados

      Ministro Alexandre de Moraes (Foto: Antonio Augusto/STF)

      247 - Superado o período de maior alinhamento interno no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado pelos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro, o tribunal vive agora um ambiente de maior fragmentação. Ministros voltaram a adotar posições próprias e avaliações divergentes sobre temas sensíveis, cenário que ficou evidente nas discussões em torno da proposta de criação de um código de conduta para integrantes da Corte.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A iniciativa partiu do atual presidente do STF, ministro Edson Fachin, mas ainda não foi apresentada em forma de texto consolidado. Mesmo assim, o debate ganhou força nos bastidores e passou a transbordar para o espaço público, com manifestações de ministros como Gilmar Mendes. 

      Apesar das discordâncias sobre o alcance e o formato de um eventual código, cresce entre os ministros a percepção de que o Supremo precisa oferecer uma resposta institucional diante das recentes controvérsias. Nos bastidores, a expressão “freio de arrumação” passou a ser usada com mais frequência, especialmente após os desdobramentos do chamado caso Master, que geraram forte desconforto interno.

      Entre os episódios que alimentaram o constrangimento estão a divulgação de viagens do ministro Dias Toffoli em um jatinho com um advogado ligado a um dos envolvidos no caso e, principalmente, a revelação de um contrato firmado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes. Este último ponto é apontado como o mais sensível dentro da Corte.

      Ministros relatam incômodo com a falta de clareza sobre o objeto do contrato, a natureza do serviço prestado e o valor pago, conforme revelou o jornal O Globo. Esse vazio de informações, segundo avaliações internas, dificulta qualquer tentativa de conter o desgaste da imagem do STF, que permanece sob intensa pressão pública.

      Embora tenham sido apresentadas explicações recentes sobre reuniões relacionadas à Lei Magnitsky, que envolveriam o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes, o foco das cobranças continua sendo o contrato. Para integrantes do tribunal, a ausência de esclarecimentos mais detalhados mantém o episódio como um ponto aberto de desgaste institucional.

      Diante desse contexto, aliados avaliam que Edson Fachin deve insistir na proposta do código de conduta, aproveitando o momento de maior sensibilidade interna para tentar criar um ambiente favorável ao avanço do projeto. Ainda assim, há críticas à forma como o tema foi inicialmente debatido fora do Supremo e à inexistência, até agora, de um texto formal que sirva de base para a discussão.

      Artigos Relacionados

      Tags