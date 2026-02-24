Transporte público tem modelo de tarifa esgotado, afirma Jader Filho

247 - O ministro das Cidades, Jader Filho, declarou nesta terça-feira (24) que o atual sistema de cobrança de passagens no transporte coletivo urbano não atende mais às necessidades da população. Segundo ele, o governo federal já iniciou estudos para viabilizar a chamada tarifa zero em ônibus e metrôs como alternativa ao modelo vigente.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Jader confirmou que a análise econômica foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e está sob responsabilidade do Ministério da Fazenda.

“Foi uma determinação por parte do presidente Lula para que a Fazenda fizesse um estudo econômico, para calcular o tamanho desta conta. Esta conta tem que ser debatida com os estados e municípios. O certo é que o modelo que está posto, em que o cidadão tem que pagar por toda a tarifa, está falido. Este modelo não funciona mais”, afirmou o ministro.

De acordo com Jader Filho, o Ministério das Cidades aguarda a conclusão do levantamento conduzido pela equipe do ministro Fernando Haddad antes de definir os próximos passos. Haddad se comprometeu a entregar os estudos antes de deixar o comando da Fazenda.

O ministro ressaltou que qualquer eventual implementação da tarifa zero dependerá de diálogo federativo. A proposta deverá ser debatida com governadores e prefeitos, considerando os impactos financeiros e operacionais da medida nas cidades brasileiras.

“O Ministério das Cidades já tem discutido diversas soluções para este tema para que a gente possa fazer uma discussão nacional e chegar a um entendimento de como melhorar o transporte público das nossas cidades”, disse Jader.

A discussão sobre a gratuidade no transporte coletivo também ganhou espaço no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta e discutir caminhos para sua eventual adoção.

A tarifa zero tem sido tratada como uma das possíveis diretrizes a integrar o programa de governo do presidente Lula em eventual candidatura à reeleição, ampliando o debate sobre financiamento do transporte público e a busca por alternativas ao modelo atual de custeio das passagens.