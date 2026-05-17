'Trump sabe que sou melhor que Bolsonaro', diz Lula ao Washington Post
Presidente afirmou ao Washington Post que divergências políticas com Donald Trump não impedem diálogo institucional e defesa da democracia brasileira
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que sua relação pessoal com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, pode contribuir para ampliar investimentos norte-americanos no Brasil, evitar novas tarifas comerciais e fortalecer o respeito à democracia brasileira. A declaração foi dada em entrevista ao jornal The Washington Post, repercutida pela agência Reuters neste domingo (7).
Na conversa com o veículo norte-americano, Lula destacou que mantém diferenças políticas em relação ao presidente dos Estados Unidos, mas afirmou que isso não interfere na relação diplomática entre os dois países. O petista ressaltou que busca uma convivência institucional baseada no respeito mútuo e no reconhecimento da soberania brasileira. “Trump sabe que me oponho à guerra com o Irã, discordo de sua intervenção na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina”, declarou Lula.
O chefe do Executivo brasileiro ainda comentou sobre o último encontro entre eles na Casa Branca, além de temas da política internacional. “Eu jamais pediria a Trump para não gostar de Bolsonaro. Esse é um problema dele. Não preciso fazer nenhum esforço para que ele saiba que sou melhor que Bolsonaro. Ele já sabe disso.”
O presidente brasileiro também afirmou que suas divergências ideológicas com Trump não impedem o diálogo entre os dois chefes de Estado. Segundo ele, a relação bilateral deve ser conduzida com base na legitimidade democrática e na defesa dos interesses nacionais.
Lula defende relação institucional com os EUA
Durante a entrevista, Lula reforçou que pretende manter um canal de interlocução com Washington, mesmo diante de posições divergentes em temas internacionais sensíveis. O presidente brasileiro afirmou que sua prioridade é assegurar que o Brasil seja tratado com respeito no cenário internacional.
“Mas minhas divergências políticas com Trump não interferem na minha relação com ele como chefe de Estado. O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito, entendendo que eu sou o presidente democraticamente eleito aqui.”
As declarações ocorrem em meio a um momento de aproximação diplomática entre Brasília e Washington. Em maio, Lula esteve na Casa Branca para uma reunião com Trump, em encontro que abordou temas como comércio bilateral, tarifas, investimentos estratégicos e cooperação no combate ao crime organizado.
Segundo informações divulgadas anteriormente pela Reuters, o encontro entre os dois presidentes durou cerca de três horas e foi considerado positivo por integrantes do governo brasileiro. Após a reunião, Lula afirmou que as conversas ajudaram a estabilizar a relação entre os dois países.
Relação bilateral e cenário internacional
A agenda entre Brasil e Estados Unidos ganhou relevância após o governo Trump impor tarifas elevadas sobre produtos brasileiros em meio a disputas comerciais e tensões políticas envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro, por sua vez, tenta evitar novos entraves econômicos e ampliar o diálogo institucional com Washington.
Na entrevista, Lula indicou que sua estratégia diplomática passa pela manutenção de uma relação pragmática com os Estados Unidos, sem abrir mão das posições históricas do Brasil em temas internacionais. O presidente citou divergências sobre Oriente Médio e América Latina para demonstrar que o diálogo entre os dois países pode coexistir com diferenças políticas.