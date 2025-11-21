Trump “tira vantagens” ao rever tarifa e lança clã Bolsonaro "ao mar”, diz Sakamoto

247 - A reversão parcial da sobretaxa imposta a produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump impõe uma derrota ao clã Bolsonaro. A análise é do jornalista Leonardo Sakamoto, em artigo publicada em sua coluna no UOL, que atribui a mudança a fatores econômicos internos e estratégias externas do governo norte-americano.

Segundo Sakamoto, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que Trump alterou as tarifas para conter a inflação de alimentos nos EUA, o que afeta itens como carne e café em um momento de preparação para as eleições legislativas do próximo ano.

Sakamoto destaca que “era óbvio que isso pesou, pois a realidade se impôs” e que “muita gente alertou a Trump que essa era a razão pela qual o tarifaço era um tiro no pé”. Ele explica que, desde que a sobretaxa foi aplicada, diplomatas brasileiros atuaram em cooperação com empresários dos dois países para mostrar que era vantajoso para os Estados Unidos revisar a medida.

Segundo o colunista, “por enquanto, contudo, o grande perdedor é o clã Bolsonaro”, que enfrenta crise política e jurídica. Ele afirma que Eduardo Bolsonaro está isolado “pelos próprios erros” e que o ex-presidente Jair Bolsonaro “deve ir para a cadeia em algum momento nos próximos 15 dias”.

Sakamoto afirma que Trump busca também objetivos estratégicos, entre eles “evitar que o Brasil e o subcontinente sul-americano se aproximem ainda mais da China”.

Sakamoto escreve ainda que “claro que ele adoraria ter alguém que age como seu pet, como Javier Milei, tomando café da manhã no Palácio do Alvorada a partir de 2027”.

Mesmo diante das pressões, o colunista afirma que o Brasil “não se curvou à chantagem imposta pela Casa Branca (como queriam alguns entreguistas por aqui) e, apesar dos prejuízos econômicos e sociais, está seguindo em frente”.

Ele acrescenta que Trump tentará apresentar a negociação como vitória e que Lula provavelmente afirmará o mesmo. Já as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e família devem demandar mais tempo para serem resolvidas.