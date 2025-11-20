"Vitória do Brasil e enorme derrota dos traidores da pátria, Jair e Eduardo Bolsonaro", diz Gleisi após Trump derrubar tarifaço

247 - A ministra-chefe da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, elogiou a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e criticou opositores de extrema direita, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzir em 40% as tarifas sobre produtos brasileiros. Ela citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Nesta quinta-feira, os EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros, incluindo carnes, café e outros alimentos.

"Citando negociações com @LulaOficial, Trump anuncia a retirada das tarifas extras de 40% sobre a carne, frutas, café e outros produtos exportados pelo Brasil aos EUA. Essa é uma grande vitória do presidente Lula na defesa do país. Desde o primeiro momento ele se manteve firme diante dos ataques à nossa soberania, mobilizou a sociedade e contou com o trabalho de uma grande equipe de negociadores, sob a comando do vice-presidente @geraldoalckmin em coordenação com o Itamaraty. Lula soube conversar com seriedade e altivez com Donald Trump, confirmando que é um verdadeiro líder. Vitória do Brasil e enorme derrota dos traidores da pátria, Jair e Eduardo Bolsonaro, e daqueles que comemoraram o tarifaço contra o país, como o governador Tarcísio de Freitas e outros mais", escreveu Gleisi na rede X.