Lula diz que está "feliz" após Trump recuar no tarifaço
EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (20) que está "feliz" após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a redução de seu tarifaço sobre alguns produtos brasileiros.
Nesta quinta-feira, os EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros, incluindo carnes, café e outros alimentos.
"Estou feliz porque o presidente Trump começou a reduzir as taxas sobre alguns produtos brasileiros. Essas coisas vão acontecer à medida que calcamos respeito. Ninguém respeita quem não se respeita. É preciso fazer aquilo que é possível fazer, sem pegar ninguém de sobressalto. Se for feito corretamente, não temos que ter medo se a bolsa vai cair ou subir", disse Lula, ao discursar na abertura do Salão do Automóvel em São Paulo-SP.