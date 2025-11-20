TV 247 logo
      Lula diz que está "feliz" após Trump recuar no tarifaço

      EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros

      Brasília (DF) - 17/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (20) que está "feliz" após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a redução de seu tarifaço sobre alguns produtos brasileiros.

      Nesta quinta-feira, os EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros, incluindo carnes, café e outros alimentos.

      "Estou feliz porque o presidente Trump começou a reduzir as taxas sobre alguns produtos brasileiros. Essas coisas vão acontecer à medida que calcamos respeito. Ninguém respeita quem não se respeita. É preciso fazer aquilo que é possível fazer, sem pegar ninguém de sobressalto. Se for feito corretamente, não temos que ter medo se a bolsa vai cair ou subir", disse Lula, ao discursar na abertura do Salão do Automóvel em São Paulo-SP.

