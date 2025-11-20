Trump cita progresso nas negociações com Lula ao baixar tarifas

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, citou nesta quinta-feira (20) o progresso nas conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que têm como objetivo reduzir as tarifas comerciais unilaterais aplicadas por Washington contra produtos brasileiros.

Nesta quinta-feira, os EUA anunciaram a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros, incluindo carnes, café e outros alimentos.

"Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento", diz a decisão.

"Também recebi informações e recomendações adicionais de diversos funcionários [...] em sua opinião, certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional [...] porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil", complementa o documento.