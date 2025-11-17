Governo trabalha para avançar "mais ainda" em negociações de tarifa dos EUA, diz Alckmin

Reuters - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira que o governo brasileiro segue trabalhando para avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas de importação impostas pelos norte-americanos a produtos brasileiros que entram no país.

Um dos encarregados de tocar as negociações, Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse estar confiante de que haverá correções em "distorções" nas tarifas.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump assinou um decreto para isentar uma ampla gama de importações de alimentos, incluindo produtos exportados pelo Brasil, como carne bovina e café, de tarifas abrangentes impostas no início deste ano a quase todos os países.