TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Governo trabalha para avançar "mais ainda" em negociações de tarifa dos EUA, diz Alckmin

      Vice-presidente disse estar confiante de que haverá correções em "distorções" nas tarifas impostas pelos EUA às exportações brasileiras

      O vice-presidente e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (Foto: Júlio César Silva/MDIC)

      Reuters - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira que o governo brasileiro segue trabalhando para avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas de importação impostas pelos norte-americanos a produtos brasileiros que entram no país.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Um dos encarregados de tocar as negociações, Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse estar confiante de que haverá correções em "distorções" nas tarifas.

      Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump assinou um decreto para isentar uma ampla gama de importações de alimentos, incluindo produtos exportados pelo Brasil, como carne bovina e café, de tarifas abrangentes impostas no início deste ano a quase todos os países.

      Artigos Relacionados

      Tags