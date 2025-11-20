TV 247 logo
      Trump recua do tarifaço e retira taxas de 40% sobre alguns produtos do Brasil

      Decisão se aplica a alguns produtos agrícolas

      O presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia elevação de tarifas comerciais nos jardins da Casa Branca, em Washington, D.C. - 02/04/2025 (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

      247 - Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (21) a retirada das tarifas comerciais de 40% aplicadas sobre alguns produtos brasileiros, incluindo carnes, café e outros alimentos. 

      "Especificamente, determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14323", diz a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump. 

      "Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso dos direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", acrescenta o documento. 

