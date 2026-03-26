TSE aprova o registro da federação entre União Brasil e Progressistas

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (26), a criação da federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP). Com a decisão, as duas siglas passam a atuar de forma unificada nas eleições e na estrutura partidária por um período mínimo de quatro anos. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A relatora do processo, a ministra Estela Aranha, considerou que a federação cumpriu todas as exigências legais para o registro. Embora o acordo político tenha sido anunciado em abril de 2025, divergências regionais sobre o comando da aliança atrasaram a formalização, que só foi protocolada em dezembro do mesmo ano.

Regras e funcionamento

O modelo de federação partidária substitui as antigas coligações proporcionais, exigindo que os partidos atuem conjuntamente em âmbito nacional, estadual e municipal. Caso haja rompimento antes do prazo mínimo, a legislação prevê sanções, como a proibição de formar novas federações e coligações por duas eleições, além da suspensão do acesso ao fundo partidário até o fim do período.

A União Progressista se torna a quinta federação reconhecida pelo TSE. Também estão em vigor as federações Brasil da Esperança, Renovação Solidária, PSDB-Cidadania e PSOL-Rede.

Impacto político e financeiro

Juntas, as duas legendas reúnem atualmente 101 deputados federais e 12 senadores, embora esse número possa sofrer alterações até o fim da janela partidária, em 3 de abril. A expectativa é que a nova configuração fortaleça a capacidade eleitoral do grupo no Congresso.

Segundo estimativa da Fundação 1º de Maio, a federação deverá concentrar cerca de R$ 953,6 milhões em recursos do fundo partidário, o equivalente a 19,2% do total destinado às siglas. Dirigentes das duas legendas comentaram a formalização da aliança. “Essa federação nasce após um longo período de conversas”, afirmou Antônio Rueda. Já o senador Ciro Nogueira declarou: “Temos muito orgulho do que construímos até aqui”.