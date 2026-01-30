Uber anuncia novo escritório em São Paulo para ampliar centro tecnológico

247 - A Uber anunciou a abertura de um novo escritório em São Paulo voltado exclusivamente para atividades tecnológicas, como parte da estratégia de expansão de suas operações de desenvolvimento no Brasil. A unidade vai abrigar equipes responsáveis por criar produtos e soluções utilizadas em mais de 70 países onde a empresa mantém operações.

O novo escritório será o segundo da companhia na capital paulista e funcionará como a maior estrutura do chamado centro tecnológico da Uber na América Latina. O espaço reunirá profissionais das áreas de engenharia, produto, design e ciência de dados, ampliando a capacidade de inovação da empresa no país.

Localizado no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, o escritório terá 16 mil metros quadrados de área, distribuídos em 11 andares, com capacidade para acomodar até mil profissionais. A previsão da empresa é que a operação comece até o primeiro trimestre de 2027.

Com a inauguração da nova unidade, o atual escritório da Uber em Pinheiros passará a concentrar equipes de operações e funções corporativas. A separação das estruturas tem como objetivo centralizar as atividades técnicas em um ambiente dedicado à colaboração e ao desenvolvimento de soluções globais.

Segundo a empresa, a expansão permitirá que os investimentos da Uber em tecnologia no Brasil ultrapassem R$ 2 bilhões, considerando quatro ciclos de aportes. Em 2024, a companhia já havia anunciado um investimento de R$ 1 bilhão para a ampliação do centro tecnológico ao longo de cinco anos.

“Estamos ampliando exponencialmente o número de profissionais de tecnologia no Brasil. Por isso, esse novo espaço vai nos permitir consolidar nossas equipes num ambiente mais integrado para colaboração e desenvolvimento de soluções que impactam usuários em diversos mercados”, afirmou Rafael Pereira, diretor de Engenharia da Uber no Brasil, em nota.

Atualmente, cerca de 600 profissionais atuam no centro tecnológico da empresa em São Paulo. Em 2025, a Uber também anunciou a criação de um segundo parque tecnológico no país, no Rio de Janeiro, com investimentos previstos de R$ 500 milhões, reforçando o papel do Brasil como um dos principais polos globais de inovação da companhia.