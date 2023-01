Uchôa cobra investigação contra militar preso por tráfico internacional de drogas e que teve acesso ao cartão corporativo

O jurista destacou a proximidade do tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan com Bolsonaro edit

247 - O jurista Marcelo Uchôa reforçou neste sábado (21) que o Judiciário brasileiro precisa investigar o tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, um dos presos por tráfico internacional de drogas e que teria tido acesso ao cartão corporativo do ex-chefe do Planalto. Quando foi detido, em 2019, o militar estava em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que integrava a comitiva de Jair Bolsonaro (PL).

"Se o sargento FAB flagrado com 39kg de cocaína no avião da comitiva presidencial do desgoverno tinha acesso ao cartão corporativo do Bolsonaro tá mais q claro q há todos os indícios de q tenha havido vinculação do Bolsonaro ou núcleo próximo na operação criminosa. Investiga, já!", escreveu o jurista no Twitter.

Os gastos da Presidência da República com cartão corporativo durante o governo Bolsonaro foram quase o triplo do que os divulgados pela gestão dele.

