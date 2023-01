Militar preso com 39kg de cocaína num avião da FAB teve acesso ao cartão corporativo presidencial

Apoie o 247

247 - O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, um dos presos por tráfico internacional de drogas em uma das aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) que integrava a comitiva de Jair Bolsonaro (PL) em junho de 2019, teria tido acesso ao cartão corporativo do ex-chefe do Planalto. Na época da prisão, na Espanha, o militar estava junto com uma equipe do governo que iria ao Japão para o encontro do G-20.

De acordo com denúncias feitas pelo colunista Cleber Lourenço, em parceria com o jornalista Diego Feijó, a investigação sobre o tenente e o cartão corporativo começou após um pedido feito pelo deputado federal Ivan Valente (Psol), que em 2019 buscou saber quais eram os servidores com acesso ao cartão.

O requerimento mostrou que 32 pessoas tinham acesso ao cartão. Destes, 15 são militares, sete estavam da ativa e oito da reserva.

O que resultou numa lista com 32 nomes.

Outras despesas

Os gastos da Presidência da República com cartão corporativo durante o governo Bolsonaro foram quase o triplo do que os divulgados na semana passada.

Entre as despesas do cartão ao longo dos últimos anos, estão itens como diárias em hotéis de luxo, cosméticos, sorvetes e padarias. Bolsonaro também gastou R$ 55 mil numa padaria em 26 de maio de 2019, dia seguinte ao casamento entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e a psicóloga Heloísa Wolf, que aconteceu no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

