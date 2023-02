“Uma grave linha vermelha foi ultrapassada”, diz Breno Altman sobre posição pró-Ucrânia do Brasil

O jornalista lembrou que o Brasil não votou como os outros membros do BRICS. Enquanto a Rússia foi contrária à resolução, os outros países do bloco se abstiveram edit

247 — O jornalista Breno Altman afirmou que “uma grave linha vermelha foi ultrapassada”, ao comentar o voto do Brasil a favor de resolução pró-Ucrânia na Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira, 23. O Brasil, como ele lembrou, não votou como os outros membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Enquanto a Rússia foi contrária à resolução pela retirada de suas tropas da Ucrânia, onde o governo de Vladimir Putin trava uma guerra contra a OTAN, os outros países — com exceção do Brasil — se abstiveram, mostrando neutralidade no conflito.

“O Brasil acabou de votar ao lado da União Europeia e dos EUA, em resolução da Assembleia Geral da ONU, contra a Rússia. Foram 132 votos favoráveis, 7 contrários e 32 abstenções. China, Índia e África do Sul, por exemplo, se abstiveram. Uma grave linha vermelha foi ultrapassada”, escreveu Altman no Twitter.

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução não obrigatória pedindo a retirada das tropas russas da Ucrânia, um ano após o início da guerra do governo russo contra a OTAN no território ucraniano. A resolução, apoiada por 141 países, nesta quinta-feira, 23, pediu uma “paz abrangente, justa e duradoura”.

A China, principal aliada da Rússia atualmente, se absteve . O Brasil, por outro lado, abandonou a postura neutra que vinha adotando desde o ano passado e votou a favor da resolução.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende que seja criado um grupo de países para se alcançar a paz no conflito que completa um ano. Ele quer tratar do assunto com o presidente chinês, Xi Jinping, em viagem ao país asiático em março. Lula, no entanto, não defende a política belicista do ocidente e se negou a fornecer ajuda militar para Ucrânia, motivo pelo qual sofreu retaliações da Alemanha .

Além de 141 votos favoráveis, foram 32 abstenções e 7 votos contrários — incluindo a Rússia. Em relação às cinco resoluções aprovadas anteriormente, esta ficou ligeiramente abaixo da votação mais alta aprovada pelo órgão mundial de 193 membros desde que a Rússia enviou tropas e tanques através da fronteira para Ucrânia.

A votação mostra a situação complicada do chamado ocidente, uma vez que, mesmo diante gigantesca pressão dos países da OTAN e da União Europeia para condenar os russos, 39 países não votaram a favor da condenação à atitude do governo Vladimir Putin.

Kiev e seus aliados esperavam reunir o maior apoio possível no aniversário de um ano da invasão, mas, ao contrário, o apoio à condenação dos russos diminuiu. Os ucranianos e seus aliados esperavam que o texto obtivesse pelo menos os 143 votos reunidos em outubro, com a resolução que condenou as anexações de vários territórios que votaram em plebiscito para fazer parte da Rússia. No entanto, esse número não foi atingido.

