União Europeia anuncia investimentos de 266 milhões de euros em projetos no Brasil

247 - A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (23) um pacote de investimentos superior a 266 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão, para financiar quatro projetos estratégicos no Brasil. Os recursos serão direcionados a iniciativas nas áreas de infraestrutura digital, conectividade, energia renovável e fortalecimento de lideranças indígenas em estados das regiões Norte e Nordeste.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e apresentadas pelo comissário europeu para Parcerias Internacionais, Josef Sikela, durante o II Fórum de Investimentos UE-Brasil, realizado em Brasília. Segundo o bloco europeu, os projetos buscam ampliar a cooperação entre Brasil e União Europeia em setores considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável.

O maior aporte anunciado será destinado à expansão da infraestrutura de internet por fibra óptica na Amazônia. O projeto prevê a extensão de um cabo submarino já existente, que conecta Fortaleza a Portugal, para os estados do Pará e Maranhão. O investimento total previsto para essa iniciativa é de 260,8 milhões de euros.

Ampliação da conectividade na Amazônia

Além da expansão da rede de fibra óptica, a União Europeia informou que investirá 1,5 milhão de euros em um programa voltado à melhoria da conectividade em comunidades remotas do Amazonas. O objetivo é ampliar o acesso à internet em áreas com infraestrutura limitada, contribuindo para a inclusão digital de populações isoladas.

A iniciativa integra a estratégia europeia de fortalecimento da infraestrutura digital em regiões com menor acesso a serviços de comunicação, promovendo maior integração social e econômica por meio da conectividade.

Os investimentos em telecomunicações representam a maior parcela dos recursos anunciados e refletem a importância atribuída pela UE ao desenvolvimento da infraestrutura tecnológica em áreas estratégicas do território brasileiro.

Apoio ao mercado de hidrogênio renovável

Na área de energia limpa, o bloco europeu anunciou um aporte de 3 milhões de euros para impulsionar o desenvolvimento do mercado de hidrogênio renovável no Brasil. O projeto também contará com uma contribuição adicional de 510 mil euros por parte da Alemanha.

O objetivo é apoiar iniciativas voltadas à produção e ao uso de combustíveis de baixa emissão de carbono, fortalecendo a transição energética e ampliando oportunidades para investimentos sustentáveis no país.

O hidrogênio renovável é considerado uma das principais apostas globais para a descarbonização da economia, especialmente em setores industriais e de transporte que enfrentam maiores desafios para reduzir emissões.

Fortalecimento de mulheres e jovens indígenas

Outro projeto contemplado pelo pacote de investimentos é o programa Cunhaitá Kirimbawasá, que atuará no apoio a 25 organizações de mulheres e jovens indígenas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

A iniciativa tem como foco o fortalecimento da participação feminina nos espaços políticos e a promoção da proteção dos direitos humanos nas comunidades indígenas da região amazônica.

Dos 777,7 mil euros previstos para o programa, 700 mil euros serão financiados diretamente pela União Europeia. A expectativa é ampliar a capacidade de atuação das organizações beneficiadas e incentivar a formação de novas lideranças indígenas, especialmente entre mulheres e jovens.