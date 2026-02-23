Usina de Colíder deixa estado de alerta, informa Axia

247 - A Usina Hidrelétrica de Colíder deixou o estado de “alerta” e retornou ao nível de “atenção”, após a conclusão de intervenções técnicas consideradas eficazes para solucionar falhas identificadas na estrutura. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela Axia Energia.

De acordo com a companhia, o reenchimento do reservatório será realizado de maneira gradual e controlada, com monitoramento permanente das condições estruturais da barragem, da qualidade da água e da fauna local, além de comunicação com as comunidades do entorno. O procedimento foi autorizado pelos órgãos competentes após a análise do plano de ação apresentado pela empresa.

A Axia explicou que os níveis de segurança seguem uma escala crescente de criticidade: “normal”, “atenção”, “alerta” e “emergência”. Quando a usina foi adquirida da Copel, em maio de 2025, o empreendimento estava classificado em “atenção”. Em agosto do mesmo ano, após a identificação de problemas em drenos, o nível foi elevado para “alerta”.

Desde então, a empresa promoveu o deplecionamento controlado do reservatório e executou as intervenções recomendadas por especialistas. As obras foram concluídas em novembro de 2025. Na sequência, foram realizados testes e monitoramentos técnicos que embasaram a reclassificação do nível de segurança.

A companhia informou ainda que manterá o acompanhamento contínuo da estrutura e dará prosseguimento a trabalhos complementares com o objetivo de restabelecer a usina ao nível “normal”.