Valdemar Costa Neto também defendeu Ciro Nogueira como vice de Flávio Bolsonaro (vídeo)

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu publicamente o nome do senador Ciro Nogueira (PP-PI) como possível vice em uma eventual chapa presidencial liderada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeo que circula nas redes sociais, Valdemar afirmou que o dirigente do PP compartilha das mesmas posições políticas do grupo bolsonarista.

“Eles pensam como nós. Nós temos inclusive o Ciro Nogueira que pode ser até o nosso candidato a vice, por que não?”, declarou Valdemar Costa Neto. A fala ocorre poucos dias após o próprio Flávio Bolsonaro apontar Ciro como seu “vice ideal” em uma disputa presidencial futura.

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Ciro Nogueira pode ser vice do Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/zmWeg7aNEd May 7, 2026

Por sua vez, Flávio Bolsonaro afirmou que o senador piauiense reúne “todas as credenciais” para integrar uma chapa encabeçada pelo PL. Segundo ele, a definição sobre a vice-presidência dependerá das negociações partidárias e do cenário político mais adiante.

Flávio elogiou perfil político de Ciro

Ao comentar a possibilidade de composição eleitoral, Flávio Bolsonaro destacou a relação de lealdade de Ciro Nogueira com Jair Bolsonaro durante o período em que o parlamentar comandou a Casa Civil no governo federal.

“Em relação à vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo e eu acho que tem todas as credenciais para ser, é o Ciro. Mas essa é uma decisão que se toma muito mais na frente. Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. O perfil do Ciro é um bom perfil”, afirmou o senador do PL.

Na sequência, Flávio ressaltou o peso político do dirigente do PP no Nordeste e sua ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “É nordestino, é de um partido bem forte, tem ali a lealdade que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele. Foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, é o nome que está colocado”, declarou.

PF coloca Ciro no centro da Compliance Zero

As manifestações de apoio político a Ciro Nogueira ocorrem em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master e seu controlador, o banqueiro Daniel Vorcaro. Nesta quinta-feira (7), a PF deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Valdo Cruz, do g1, investigadores consideram Ciro Nogueira o principal “líder político” de Vorcaro em Brasília. A apuração aponta que o senador teria atuado para aproximar o empresário de autoridades estratégicas e defender interesses do Banco Master no Congresso Nacional e no governo federal durante a gestão Bolsonaro.

As investigações também indicam que Ciro participou da aproximação entre Daniel Vorcaro, o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. O objetivo, de acordo com a PF, seria viabilizar uma operação de socorro financeiro ao Banco Master.

Investigação pode atingir outros aliados

Ex-ministro da Casa Civil e uma das principais lideranças do Centrão, Ciro aparece nas investigações como peça importante da rede de apoio político construída por Vorcaro em Brasília. A avaliação dos investigadores é de que o senador atuava diretamente em favor dos interesses do banqueiro.

De acordo com a Polícia Federal, Daniel Vorcaro também teria realizado pagamentos mensais a Ciro Nogueira que chegariam a R$ 500 mil. A suspeita faz parte do conjunto de elementos reunidos pela corporação na nova etapa da operação.

A PF avalia que esta fase da Compliance Zero pode abrir caminho para novos desdobramentos. Segundo o g1, outros parlamentares e autoridades também estão sob investigação e poderão ser alvo de futuras ações policiais, enquanto cresce a pressão sobre Vorcaro diante da possibilidade de um acordo de delação premiada.