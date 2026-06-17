Vantagem de Lula empolga o governo, mas ordem é manter cautela

247 - O crescimento de Lula nas pesquisas de intenção de voto animou o Palácio do Planalto, mas a orientação interna no governo é manter cautela, humildade e foco em entregas concretas, em meio à preparação para a disputa presidencial de 2026; as informações são da Veja.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, tem ampliado sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência, nos levantamentos mais recentes. Apesar da comemoração entre aliados, a avaliação predominante no governo é que o momento exige “pés no chão” e avanço gradual, sem precipitação política.

Segundo interlocutores do Planalto, o desempenho favorável de Lula reflete uma mudança de humor do eleitorado em relação ao presidente. Nas últimas semanas, ele intensificou a agenda de viagens pelo país, com foco em anúncios, inaugurações e retomadas de obras em diferentes regiões.

A expectativa no governo é que, após retornar da reunião da cúpula do G7, Lula mantenha o ritmo acelerado de deslocamentos. Já há previsão de compromissos oficiais na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais, estados considerados estratégicos para reforçar a presença do governo federal junto à população.

A estratégia traçada por aliados é priorizar entregas da atual gestão até o limite permitido pela legislação eleitoral. De acordo com a avaliação feita no entorno do presidente, essas agendas poderão ocorrer até 3 de julho, o que torna as próximas semanas decisivas para a exposição das ações do governo.

Além do esforço para mostrar realizações administrativas, aliados de Lula reconhecem que a crise envolvendo a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro também contribuiu para ampliar a vantagem do presidente nas pesquisas. No Planalto, a leitura é que os problemas enfrentados pelo filho de Jair Bolsonaro fragilizaram sua tentativa de se apresentar como nome competitivo para 2026.

Um dos pontos que devem seguir no radar da pré-campanha governista é a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, do Banco Master. Interlocutores de Lula avaliam que o episódio abalou a legitimidade do pré-candidato do PL para sustentar um discurso anticorrupção.

Ainda assim, a ordem no governo é evitar triunfalismo. A avaliação interna é que pesquisas favoráveis ajudam a consolidar o ambiente político, mas não substituem organização, presença nos estados e capacidade de comunicação com o eleitorado.

A orientação, portanto, é transformar o bom momento nas pesquisas em agenda política concreta. Para o Planalto, a combinação entre entregas, viagens e cautela será central para manter Lula em posição de vantagem na corrida presidencial de 2026.