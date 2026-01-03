Vice-presidente do PT condena ataque dos EUA à soberania da Venezuela

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE), vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, manifestou condenação ao ataque promovido pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Em declaração pública, o parlamentar classificou a ação como uma violação grave do direito internacional e um risco à estabilidade regional.

Em nota assinada pelo deputado, Guimarães afirmou: “Manifestamos nossa mais veemente condenação ao ataque promovido pelos Estados Unidos contra a soberania nacional da Venezuela. Trata-se de uma grave violação do direito internacional, que afronta os princípios da autodeterminação dos povos, da não intervenção e do respeito à soberania dos Estados.” A manifestação foi divulgada pelo próprio parlamentar e repercutiu no meio político.

Segundo Guimarães, a intensificação de ações desse tipo representa um risco para toda a América Latina e o Caribe, região que, segundo ele, foi historicamente construída como uma zona de paz. O deputado declarou: “A escalada de ações dessa natureza abre um precedente extremamente perigoso para toda a região da América Latina e do Caribe, historicamente reconhecida como uma zona de paz, construída a partir do diálogo, da cooperação e da solução pacífica de controvérsias.”

Na avaliação do vice-presidente do PT, não há base legítima para o uso da força como ferramenta de pressão política ou econômica. Em sua manifestação, ele afirmou: “Não há justificativa legítima para a violação de tais direitos fundamentais nem para o uso da força como instrumento de imposição política ou econômica.” Guimarães também apontou que as motivações por trás da intervenção não são transparentes.

O deputado destacou ainda interesses estratégicos associados ao território venezuelano. “As motivações reais desse tipo de intervenção permanecem ocultas, especialmente quando se observa o histórico interesse sobre recursos estratégicos como o petróleo e as terras raras, amplamente presentes no território venezuelano”, afirmou.

Ao concluir a manifestação, José Nobre Guimarães relacionou a defesa da Venezuela à preservação da ordem internacional e da segurança regional. “Defender a soberania da Venezuela é defender o direito internacional, a paz regional e a estabilidade da América Latina. Qualquer agressão a um país da região representa uma ameaça a todos”, declarou o parlamentar.