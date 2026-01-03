Itamaraty condena ataque dos EUA à Venezuela e manifesta solidariedade

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manifestou sua forte condenação à agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, em uma chamada telefônica com o ministro das Relações Exteriores, Yvan Gil, neste sábado (3).

De acordo com o relato de Caracas, Gil agradeceu ao Brasil pela solidariedade diante dos ataques dos EUA.

"Tive uma conversa telefónica com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, que manifestou a sua forte condenação deste inaudito ato de agressão militar criminosa contra o nosso povo. Também lhe agradecemos sinceramente as suas expressões de solidariedade", escreveu Gil em sua conta na rede Telegram.

Ataques dos Estados Unidos contra o território venezuelano atingiram a capital, os estados de Miranda e Aragua, além de várias outras localidades do país, afirmou neste sábado o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López. O presidente Maduro e Flores foram sequestrados da Venezuela.