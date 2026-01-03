Saiba quem é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

247 - Nicolás Maduro é uma das figuras mais duradouras e controversas da política venezuelana contemporânea. Presidente da Venezuela desde 2013, ele assumiu o comando do país após ser indicado como sucessor direto de Hugo Chávez, líder da Revolução Bolivariana, e venceu uma eleição apertada realizada após a morte do então presidente.

Origem e primeiros passos políticos

Segundo a agência Reuters, Nicolás Maduro nasceu em 23 de novembro de 1962, veio de uma família operária e é filho de um dirigente sindical. Antes de ingressar na vida pública, trabalhou como motorista de ônibus. Durante a tentativa fracassada de golpe de Estado liderada por Hugo Chávez em 1992, Maduro se envolveu ativamente na campanha pela libertação do militar, tornando-se um defensor fiel de sua proposta política de esquerda.

Ascensão durante o governo Hugo Chávez

Com a eleição de Chávez à presidência em 1998, Maduro iniciou uma rápida ascensão política. Ele conquistou um mandato no Legislativo, presidiu a Assembleia Nacional e, posteriormente, foi nomeado ministro das Relações Exteriores. No comando da diplomacia venezuelana, percorreu diversos países para fortalecer alianças internacionais, muitas delas sustentadas por programas de cooperação financiados pela renda do petróleo.

Eleição presidencial e consolidação no poder

Escolhido por Chávez como sucessor, Maduro foi eleito presidente em 2013 por uma margem estreita de votos. Desde então, seu governo enfrentou um cenário de forte instabilidade econômica, marcado por hiperinflação e escassez prolongada de alimentos e produtos básicos. O período também foi acompanhado por denúncias de irregularidades eleitorais e repressão a protestos ocorridos em 2014 e 2017.

Maduro tomou posse para um terceiro mandato em janeiro de 2025, após eleições realizadas em 2024 que foram duramente criticadas por observadores internacionais e pela oposição venezuelana. Após a declaração oficial de vitória do governo, milhares de manifestantes foram detidos durante protestos.

Crises econômicas, sanções internacionais e ataque militar dos EUA

O governo de Maduro passou a ser alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos e por outras potências internacionais. Em 2020, Washington apresentou acusações formais por corrupção e outros crimes, que o presidente venezuelano sempre rejeitou. Neste sábado (3), segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Maduro teria sido capturado por forças militares estadunidenses em uma operação, no contexto de uma longa escalada de tensões entre os dois países.