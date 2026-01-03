Governo Lula faz reunião de emergência após ataques dos EUA contra a Venezuela

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência para a manhã deste sábado (3) com o objetivo de avaliar os desdobramentos políticos e diplomáticos do anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma operação militar na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. O encontro, segundo a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, está previsto para às 10h, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Reunião de emergência no Itamaraty

A expectativa é de que o presidente Lula participe da reunião de forma remota. O chefe do Executivo brasileiro está em período de férias na base da Marinha, em Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. Ainda assim, assessores presidenciais já o informaram sobre o anúncio feito por Trump, o que levou à convocação imediata do encontro.

Lula acompanha situação

O presidente brasileiro avalia a possibilidade de antecipar seu retorno a Brasília, em razão da gravidade do episódio e de seus possíveis reflexos na política externa brasileira. Até então, a previsão era de que Lula encerrasse o recesso e retomasse suas atividades presenciais apenas na segunda-feira (6).

Avaliação dos impactos diplomáticos

A reunião no Itamaraty deve se concentrar na análise dos impactos regionais e diplomáticos da situação, especialmente no contexto das relações do Brasil com a Venezuela e com os Estados Unidos. O encontro reúne ministros e assessores estratégicos para acompanhar a evolução do cenário e discutir os próximos passos da diplomacia brasileira diante da crise na região.