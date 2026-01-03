PT condena agressão dos EUA à Venezuela e 'conclama os democratas a defender a soberania latino-americana'

247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados divulgou neste sábado (3) uma nota em que condena de forma contundente a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e faz um chamado às forças democráticas para a defesa da soberania dos povos da América Latina. A manifestação ocorre em meio à escalada de tensões após ações militares norte-americanas no território venezuelano.

O posicionamento foi expresso pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada do partido na Câmara, em publicação nas redes sociais. No texto, o parlamentar afirma que os ataques ocorreram sob ordens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e violam princípios fundamentais do direito internacional.

“A Bancada do PT na Câmara dos Deputados repudia com veemência os ataques dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado (3), sob ordens de Donald Trump”, declarou Lindbergh. Segundo ele, o respeito à independência nacional, à autodeterminação dos povos e ao princípio da não intervenção constituem bases essenciais da soberania de todas as nações.

Na manifestação, o líder petista reforça que conflitos internacionais não devem ser resolvidos por meio da força. “Todo e qualquer conflito precisa ser mediado pelo diálogo e respeito entre os países. A igualdade entre os Estados soberanos precisa ser respeitada e a melhor solução sempre passa pela via pacífica, pelo diálogo, sem o uso da força, sem violência e guerra”, afirmou.

A bancada do PT também defendeu a atuação de organismos multilaterais como caminho para a superação da crise. “Defendemos uma solução mediada, negociada, pelos organismos internacionais, como ONU e OEA, para que se busque a paz na Venezuela, preservando vidas de civis e evitando que o conflito ganhe dimensões continentais”, destacou o deputado.

Ao final da nota, Lindbergh Farias enfatiza o apelo do partido por uma mobilização política mais ampla na região. “A Bancada do PT conclama as forças democráticas para defender a soberania dos povos latino-americanos, bem como encontrar soluções negociadas e pacíficas, sem o uso da força militar e com respeito ao povo venezuelano e às instituições democráticas daquela nação”, concluiu.