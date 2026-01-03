Procuradora-geral dos EUA diz que Maduro enfrentará acusações criminais em Nova York por "narcoterrorismo"

247 - A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou neste sábado (3) que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores, enfrentarão acusações criminais após uma acusação formal apresentada em Nova York. Em uma publicação nas redes sociais, Bondi prometeu que o casal “em breve enfrentará todo o peso da justiça americana, em solo americano, nos tribunais americanos”. A informação é da agência AP.

Mais cedo, a AP informou que a procuradora-geral dos EUA afirmou que Maduro e sua esposa enfrentarão acusações após indiciamento em Nova York. As acusações são referentes a suposto tráfico de drogas e "narcoterrorismo".

"Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos. Em breve, eles enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos EUA, gostaria de agradecer ao Presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano, e um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas que conduziram a incrível e bem-sucedida missão de captura desses dois supostos narcotraficantes internacionais", escreveu Bondi na rede X.

Ataques dos Estados Unidos contra o território venezuelano atingiram a capital, os estados de Miranda e Aragua, além de várias outras localidades do país, afirmou neste sábado o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López. O presidente Maduro e Flores foram sequestrados da Venezuela.