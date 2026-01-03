TV 247 logo
      Porto de La Guaira sofre graves danos devido a ataques dos EUA

      Estatal PDVSA confirmou a informação

      Fumaça sobe de explosões em Caracas, Venezuela, em 3 de janeiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo obtido pela Reuters (Foto: Vídeo obtido pela Reuters/via REUTERS)

      247 - O porto de La Guaira, na Venezuela, sofreu danos significativos nos ataques dos Estados Unidos, informou neste sábado (3) a Reuters, citando um porta-voz da estatal petrolífera PDVSA.

      Segundo o representante da PDVSA, o porto foi “gravemente danificado” durante os ataques, de acordo com a reportagem.

