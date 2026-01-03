Porto de La Guaira sofre graves danos devido a ataques dos EUA
Estatal PDVSA confirmou a informação
247 - O porto de La Guaira, na Venezuela, sofreu danos significativos nos ataques dos Estados Unidos, informou neste sábado (3) a Reuters, citando um porta-voz da estatal petrolífera PDVSA.
Segundo o representante da PDVSA, o porto foi “gravemente danificado” durante os ataques, de acordo com a reportagem.