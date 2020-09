Vídeo publicado por Salles e Mourão para falar da Amazônia é da Mata Atlântica e foi produzido por pecuaristas

O vídeo compartilhado por Ricardo Salles na rede social para negar as queimadas na Amazônia foi produzido por pecuaristas. De acordo com as imagens, um mico-leão-dourado afirma que o bioma "não está queimando novamente". O animal, no entanto, pertence à Mata Atlântica. Gafe do ministro do Meio Ambiente vem acompanhada de aumentos sucessivos na devastação da floresta edit

247 - O vídeo compartilhado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para negar queimadas na Amazônia foi produzido por pecuaristas. O titular da pasta e seus comparsas do agronegócio cometeram uma gafe, ao mostrar imagens em que um mico-leão-dourado nega haver queimadas no bioma. O animal, no entanto, vive na Mata Atlântica. No vídeo, o primata pergunta: "Você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não, pois a Amazônia não está queimando novamente."

Enquanto Salles insiste em uma postura negacionista das queimadas, o Brasil registrou 8.373 incêndios na floresta amazônica nos primeiros sete dias de setembro, mais que o dobro do número de incêndios no mesmo período do ano anterior, apontaram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Entre janeiro e agosto de 2020, 3.4 milhões de hectares da Amazônia foram queimados. O número uma área equivalente a 22 vezes a cidade de São Paulo.

Olha essa: O vídeo postado por Salles e Mourão foi produzido por uma associação de pecuaristas do Pará. O presidente dessa associação é réu por promover TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO.



O processo pode ser conferido neste link: https://t.co/SmRypJ2Fe9 pic.twitter.com/CjSAgDSGLo — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) September 10, 2020

As críticas à gestão de Salles no Ministério do Meio Ambiente aumentaram a partir do segundo trimestre deste ano, após a divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu em abril.

No encontro, datado do dia 22 daquele mês, o ministro sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Um levantamento publicado no final de julho pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Talanoa mostrou que, entre março e maio deste ano, o governo publicou 195 atos no Diário sobre o meio ambiente. Nos mesmos meses de 2019, foram apenas 16 atos publicados relacionados ao tema, um aumento de 12 vezes.

