Visto de chefe de Estado de Bolsonaro vence em quatro dias

247 - O visto de chefe de Estado de Jair Bolsonaro (PL), com o qual ele teria conseguido ingressar nos Estados Unidos em 30 de dezembro, quando ainda ocupava a Presidência da República, perderá a validade em quatro dias, na próxima segunda-feira (30), segundo o jornal O Globo.

Contudo, interlocutores de Bolsonaro afirmam que não há data prevista para seu retorno ao Brasil. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília na noite desta quinta-feira (26).

Líder dos atos terroristas, Bolsonaro diz a aliados que não tem mais data para voltar ao Brasil

Não há certeza sobre qual visto Bolsonaro teria utilizado para entrar nos Estados Unidos, mas acredita-se que tenha sido o visto diplomático, por ter viajado de Brasília a Orlando em um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente.

Ao deixar a Presidência, oficialmente em 1 de janeiro, Bolsonaro teria 30 dias para mudar seu status para permanecer em solo norte-americano. "Pessoas próximas do ex-chefe de Estado apontam que ele possui visto de turista e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro esteve em dezembro na embaixada dos EUA em Brasília, onde o visto para turismo é concedido. Se porventura o casal desejar permanecer em solo americano, eles podem solicitar ao governo dos EUA uma 'troca' de status no país. Caso o pedido seja feito, Bolsonaro poderia aguardar a resposta no país de maneira regular", explica a reportagem.

