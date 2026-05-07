Vorcaro cobrou atraso em pagamentos a Ciro Nogueira, aponta PF

247 - A Polícia Federal identificou, em mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e seu primo Felipe Cançado Vorcaro, indícios de um suposto esquema de pagamento de propina ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). As conversas foram incluídas na nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7), que teve o parlamentar como alvo de busca e apreensão.

As informações foram reveladas inicialmente pelo Estadão e detalham como, segundo os investigadores, eram tratados pagamentos mensais destinados ao senador em troca de suposto favorecimento aos interesses do Banco Master no Congresso Nacional. A defesa de Ciro Nogueira negou irregularidades e afirmou repudiar “qualquer ilação de ilicitude” envolvendo a atuação parlamentar do senador.

De acordo com a investigação, Felipe Vorcaro discutia com Daniel Vorcaro a manutenção de pagamentos relacionados à empresa BRGD S.A., sediada em Nova Lima (MG). A PF sustenta que a companhia teria sido utilizada para operacionalizar os repasses financeiros ligados ao esquema investigado.

PF aponta “mesada” de até R$ 500 mil

Os investigadores afirmam que a BRGD era utilizada para viabilizar transferências mensais ao senador por meio da chamada “parceria BRGD/CNLF”. A CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., segundo a PF, era administrada formalmente por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, que também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Em uma das mensagens obtidas pela Polícia Federal, Felipe Vorcaro relatou dificuldades financeiras relacionadas aos pagamentos. “Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo está indo praticamente todo para o btg e ainda estou precisando aportar valores altos todo mes”, escreveu ele a Daniel Vorcaro em 28 de janeiro de 2025.

Na sequência, Daniel respondeu: “Resolve isso pra mim”. Em seguida, acrescentou: “Eu ponho dinheiro depois para repor.”

Conversas citam atraso em pagamentos a Ciro

Segundo a investigação, as mensagens voltaram a mencionar diretamente o senador meses depois. Em 30 de junho de 2025, Daniel Vorcaro questionou o primo sobre atrasos nos pagamentos.

“Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?”, escreveu o banqueiro, conforme os diálogos analisados pela PF.

Felipe respondeu: “Vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?” Para os investigadores, a conversa fazia referência ao valor da suposta mesada destinada ao senador Ciro Nogueira.

Em março deste ano, o Estadão já havia informado que a PF encontrou no celular de Daniel Vorcaro mensagens envolvendo pagamentos para uma pessoa identificada como “Ciro”. Na ocasião, o senador confirmou conhecer o banqueiro, mas negou proximidade e afirmou não ter recebido qualquer valor.

Investigação cita viagens e imóvel de luxo

A representação apresentada pela Polícia Federal descreve Felipe Vorcaro como integrante do núcleo financeiro-operacional da organização investigada. Os investigadores também apontam que Daniel Vorcaro teria disponibilizado ao senador um imóvel de alto padrão sem custos e por prazo indeterminado.

Além disso, a PF afirma que o banqueiro teria arcado com despesas de viagens internacionais, hospedagens e deslocamentos de luxo atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Entre os gastos citados estão estadias no hotel Park Hyatt New York e despesas em restaurantes de alto padrão.

A investigação menciona ainda a disponibilização de um cartão destinado ao pagamento de despesas pessoais do senador.

STF autorizou operação e bloqueio milionário

A nova fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão também determinou o bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens dos investigados.

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Felipe Cançado Vorcaro teve a prisão temporária decretada.

A defesa de Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima não se manifestou até o momento.

Defesa de Ciro Nogueira rebate acusações

Em nota, a defesa do senador negou participação em qualquer atividade ilícita e criticou a adoção de medidas cautelares com base em trocas de mensagens.

“A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”, afirmou a nota.

Os advogados acrescentaram que o senador está à disposição para colaborar com as investigações. “Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados.”

A defesa também declarou que “medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade”.