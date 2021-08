Wadih Damous: discurso de Fux apequenou a presidência do STF

“Tornou o STF do tamanho da presidência de Bolsonaro, que saiu de lá incentivado a continuar falando as asneiras que tem falado”, afirmou o ex-deputado e advogado Wadih Damous (PT) no Twitter edit

247 - Segundo o ex-deputado e advogado Wadih Damous (PT), o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na reabertura dos trabalhos do Judiciário diante dos ataques de Jair Bolsonaro contra o processo eleitoral, “apequenou a presidência do STF”

“Tornou-o do tamanho da presidência de Bolsonaro, que saiu de lá incentivado a continuar falando as asneiras que tem falado”, declarou Damous no Twitter.

O discurso de Luiz Fux na reabertura dos trabalho do Judiciário, diante de Bolsonaro, apequenou a presidência do STF. Tornou-a do tamanho da presidência de Bolsonaro, que saiu de lá incentivado a continuar falando as asneiras que tem falado. PUBLICIDADE August 2, 2021

Após ter anunciado nos bastidores que faria um discurso duro contra Jair Bolsonaro, depois das ameaças do presidente às eleições de 2022, Fux abriu os trabalhos do Judiciário nesta segunda-feira, 2, com uma fala moderada, sem citar o nome do chefe do Executivo e ficando na defesa genérica da “harmonia entre os poderes” e da democracia.

TSE abre inquérito para investigar ataques de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade na noite desta segunda abrir um inquérito administrativo contra Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

A votação aconteceu após um discurso contundente do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, contra o presidente. A proposta partiu do corregedor eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão.

Os crimes apontados são “abuso do poder econômico e político, uso indevido de veículos de imprensa, corrupção e ataques à legitimidade das eleições”. A investigação vai mirar a conduta de Bolsonaro e pode resultar em inelegibilidade.

O TSE também pediu ao STF que Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra as urnas. As duas decisões foram unânimes.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.