Wajngarten demonstra entusiasmo com convite para vice de Aldo Rebelo

247 - O ex-ministro das Comunicações Fábio Wajngarten reagiu de forma positiva ao convite para compor, como vice-presidente, a possível candidatura de Aldo Rebelo à Presidência da República neste ano. Em entrevista a Paulo Cappelli, do Metrópoles, Wajngarten afirmou estar motivado para assumir o desafio e ressaltou afinidade com o projeto apresentado. “Entusiasmado e disposto, com foco absoluto em recolocar o Brasil na rota do desenvolvimento. Aldo tem vasta experiência política, presidiu a Câmara, conhece valores conservadores e é completamente promotor e protetor de um Brasil forte e para frente”, declarou.

A iniciativa de convidar Wajngarten partiu, segundo Aldo Rebelo, de conversas com um grupo de empresários que enxergou no ex-ministro um nome capaz de fortalecer a candidatura junto ao eleitorado conservador. O ex-ministro da Defesa contou que recebeu a sugestão de forma favorável e decidiu comunicá-la diretamente ao possível companheiro de chapa. “Depois dessas conversas, informei ao Fábio que tinha recebido com simpatia essas sugestões. Alguns amigos são comuns, e ele recebeu com muito entusiasmo”, relatou Aldo.

De acordo com Rebelo, a proposta política da campanha será organizada em torno de quatro eixos centrais, chamados de “Rs”: retomada do desenvolvimento, redução das desigualdades, revalorização da democracia e reconstrução da agenda de segurança pública e de defesa nacional. A estratégia busca apresentar uma plataforma estruturada e com foco em temas considerados prioritários para o país.

Aldo Rebelo pretende lançar oficialmente sua candidatura pelo Partido Democracia Cristo. A filiação à legenda está marcada para 31 de janeiro, em um evento previsto para ocorrer na sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, passo que deve consolidar sua entrada na disputa presidencial.