Ypê inicia reembolso de produtos suspensos após alerta da Anvisa

247 - A fabricante Ypê começou o processo de reembolso para consumidores que compraram detergentes, lava-roupas e desinfetantes incluídos na suspensão determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os pedidos devem ser feitos diretamente no site oficial da empresa, por meio de um formulário específico para os produtos afetados.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal TNOnline. Segundo a publicação, o consumidor precisa preencher dados pessoais, endereço e informações do item adquirido, incluindo o número do lote e o cupom fiscal da compra.

Após o envio do cadastro, a empresa encaminha um e-mail para confirmação da chave Pix utilizada para o pagamento do reembolso. Até o momento, não há confirmação se todos os consumidores que fizerem a solicitação terão o valor devolvido.

Como solicitar o reembolso

Para iniciar o pedido, o consumidor deve acessar a plataforma disponibilizada pela Ypê e informar os dados exigidos pela fabricante. Entre as informações solicitadas estão o comprovante da compra e o lote do produto, já que apenas itens com lotes específicos foram incluídos na medida.

A Anvisa também orienta os clientes a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para esclarecimentos adicionais sobre o procedimento de devolução e segurança dos produtos.

A suspensão da fabricação e distribuição dos itens ocorreu há uma semana. Nesta sexta-feira (15), a Anvisa avalia um recurso apresentado pela Ypê contra a decisão que determinou a interrupção da comercialização dos produtos.

Produtos da Ypê afetados pela suspensão

Entre os produtos atingidos pela medida estão diferentes versões de lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes da marca. A orientação é que consumidores verifiquem se os itens possuem lotes com final 1.

Confira a lista dos produtos informados:

Lava-louças Ypê Clear Care

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê Toque Suave

Lava-louças Concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas Líquido Ypê Express

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act

Lava-roupas Líquido Ypê Premium

Lava-roupas Tixan Maciez

Lava-roupas Tixan Primavera

Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Anvisa acompanha recurso da empresa

A análise do recurso apresentado pela Ypê pode definir os próximos passos da fabricante em relação à produção e distribuição dos produtos suspensos. Enquanto isso, consumidores seguem sendo orientados a conferir os lotes adquiridos e procurar os canais oficiais da empresa.

A decisão da Anvisa provocou alerta entre clientes da marca, principalmente após a divulgação da lista de produtos atingidos. O órgão regulador ainda não informou prazo para conclusão da análise do recurso.

A recomendação permanece para que os consumidores evitem o uso dos itens incluídos na suspensão até que haja nova manifestação oficial das autoridades sanitárias.