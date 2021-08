Zambelli defende impeachment de Moraes e denuncia "ações autoritárias" do STF

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL) defendeu o deputado Otoni de Paula (PSC), que foi alvo de mandado de busca e apreensão nessa sexta-feira, 20, após determinação do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Otoni foi alvo da operação da Polícia Federal (PF) que também cumpriu mandado em endereços ligados ao cantor Sérgio Reis.

"O Brasil tem testemunhado ações flagrantemente autoritárias de servidores públicos que deveriam zelar pelo cumprimento da Constituição Federal", diz a Zambelli. "Temos mais um deputado, agora o senhor Otoni de Paula, sendo aviltado em suas prerrogativas sem que o Congresso tenha sido consultado conforme estabelece a norma", segue.

"Se acreditam que conseguirão nos silenciar, estão equivocados. Descobrirão que supremo é o povo", afirma Zambelli, que está defendendo os atos bolsonaristas marcados para o dia 7 de setembro para atacar o STF e pressionar o Senado pela aprovação do voto impresso, já rejeitado na Câmara dos Deputados. Ela também defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e prometeu protocolar o impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, do TSE.

