Zé de Abreu pede que Lula fique em casa no 7 de setembro: "temos que protegê-lo"

247 - O ator Zé de Abreu foi às redes pedir que o ex-presidente Lula fique em casa no 7 de setembro, quando ocorrerão atos bolsonaristas e da oposição. Proteger Lula é fundamental, defendeu Abreu, já que "o Brasil precisa dele".

Lula decidiu não participar dos atos, após encontro com movimentos sociais que participam da organização dos atos pelo "Fora Bolsonaro". O petista se comprometeu a gravar um pronunciamento, que será exibido aos manifestantes no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, planeja comparecer ao ato “Grito dos Excluídos”, em São Paulo.

Só há um @LulaOficial no mundo! O Brasil precisa dele. Temos que protegê-lo pela nossa sobrevivência!

Campanha nacional #LulaFicaEmCasa — José de Abreu (@zehdeabreu) September 5, 2021

